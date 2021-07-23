Фермери намагаються якомога швидше і дешевше продати картоплю, яка непридатна для зберігання.

Через проливні дощі, які пройшли в другій половині липня на більшій частині території України, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях - через це фермери змушені знижувати ціни на картоплю.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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"Якість картоплі різко погіршилася. Особливо постраждали виробники південних областей країни, зокрема Херсонської області, там картопля почала гнити прямо в полях", - зазначають експерти.

На сьогодні українські виробники картоплі змушені мало не щодня переглядати ціни на свою продукцію, щоб хоч якось продати урожай.

Зараз продається переважно непридатна для зберігання картопля, яку виробникам потрібно збути якомога швидше. При цьому попит помітно знизився - споживачів часто не влаштовує зовнішній вигляд картоплі.

Зокрема, оптові виробники з Херсонської області пропонують картоплю по 3-4 грн/кг. Фермери інших областей, де урожай картоплі більш прийнятної якості, також знижують ціни. На сьогодні картопля надходить у продаж в середньому по 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж до злив.

"При цьому, за прогнозами українських синоптиків, дощі на території країни триватимуть до кінця поточного тижня. Більшість українських фермерів сходяться на думці, що ціни на картоплю навряд чи зростуть до кінця серпня, поки не приступлять до збирання врожаю картоплі, яка придатна для зберігання", – відзначають аналітики.

Картопля в Україні: що необхідно знати

Наприкінці 2020 року Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією.

Раніше експерти EastFruit підкреслювали, що врожаю картоплі у 2020 році буде достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Станом на 1 квітня 2021 року картопля в Україні коштувала у середньому на 25% дешевше, ніж на початку квітня 2020 року.

Автор: Ганна Нагорна