Фермери не виключають можливості подальшого здешевлення картоплі.

Ціни на картоплю в Україні зараз на чверть менші, ніж на початку квітня минулого року.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Відзначається, що на ринку України зростає пропозиція імпортної картоплі, що змушує виробників знижувати ціни на місцеву продукцію.

"На даний момент картопля в Україні вже коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку квітня 2020 року. При цьому, враховуючи досить великі обсяги даної продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення", – йдеться в повідомленні.

За даними щоденного моніторингу EastFruit, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 7,5-9 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Аналітики підкреслюють, що зниження цін на картоплю в кінці сезону – не зовсім типове для України явище. Головною причиною цього стало збільшення пропозиції імпортної картоплі - зараз на українському ринку пропонується торішня картопля виробництва Польщі та Литви.

Що цьому передувало

Наприкінці 2020 року Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією.

Раніше експерти EastFruit підкреслювали, що врожаю картоплі у 2020 році буде достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.

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Автор: Ганна Нагорна