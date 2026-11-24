Біржові запаси зросли на 19%.

Ф'ючерси на каву сорту "Арабіка" знизилися на тлі найзначнішого добового зростання запасів на складах біржі з 1998 року. При цьому Бразилія поставила зерно на ринок, який раніше відчував історичний дефіцит.

Видання Bloomberg повідомляє, що ціна найактивнішого контракту впала на 2%, знизивши зростання, накопичене за два тижні. Біржові запаси підскочили на 19% – до понад 268 000 мішків, що стало п’ятим днем зростання поспіль.

Це зростання відбулося після скорочення обсягів на складах на початку місяця, внаслідок чого біржові запаси досягли найнижчого рівня з 1999 року. Нестача запасів спричинила нестабільність на ринку, створивши умови для "стиснення" та обмеживши масштаби падіння ф’ючерсів, попри очікування майже рекордного профіциту в сезоні 2026–2027 років.

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"Схоже, що зараз поставки йдуть нормально", – сказав брокер компанії Sucden Financial Гаррі Говард.

Він додав, що ключовим фактором у подальшому стане те, чи надійдуть на біржу майже 250 000 мішків арабіки, які очікують на схвалення біржі.

Обсяг кави, що очікує на сортування, останнім часом різко зріс, оскільки рекордний урожай із Бразилії – найбільшого виробника – надходить до Європи. Зростання сертифікованих запасів 24 листопада свідчить про те, що частка кави, яка пройшла сортування, становить 80%.

Ціни на каву – останні новини

У липні в італійській компанії-виробнику кави Luigi Lavazza SpA заявили, що ціни на каву залишатимуться високими ще щонайменше два роки. Оскільки для подолання обмежень у постачанні кавових зерен знадобиться щонайменше два врожайні роки та значне поповнення світових запасів.

При цьому в середині жовтня повідомлялося, що частка вирощуваної арабіки падає, а робусти, яка виявилася більш стійкою до глобального потепління, зростає.

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