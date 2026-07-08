Ціни на каву залишатимуться високими ще мінімум два роки, - виробник

Кліматичне явище Ель-Ніньо може погіршити врожай бразильських зерен.

За даними італійської компанії-виробника кави Luigi Lavazza SpA, зниження цін на каву у найближчі два роки малоймовірне. Для подолання обмежень у постачанні кавових зерен знадобиться щонайменше два врожайні роки та значне поповнення світових запасів, повідомив в середу голова правління компанії Джузеппе Лавацца виданню Bloomberg.

"Ринок повинен стабілізуватися, перш ніж можна буде думати про зниження цін. Ми живемо в тривалому періоді нестабільності та невизначеності. Нестабільність – це нова константа", – каже Лавацца.

У понеділок ф'ючерси на каву сорту "Арабіка" у Нью-Йорку продемонстрували найбільший внутрішньоденний стрибок за останні 26 років, проте під час наступної сесії значна частина цього зростання була втрачена. У середу ціни коливалися, що свідчить про те, що волатильність може зберігатися. Учасники ринку зважують очікування рекордного врожаю у провідній країні-виробнику – Бразилії – проти побоювань щодо впливу кліматичного явища Ель-Ніньо.

Відео дня

Раніше ціни на сорти кави преміум-класу знизилися з рекордних максимумів 2025 року на тлі прогнозів щодо рекордного врожаю в Бразилії, що породило серед поціновувачів напою надії на те, що роздрібні ціни зрештою підуть за ними.

Цей оптимізм згас, оскільки ринок стикається зі скороченням запасів, затримками з урожаєм у Бразилії та поновленням ставок інвесторів на те, що пов’язані з погодою перебої можуть загрожувати постачанням.

Ціни підскочили приблизно на 30% з того часу, як минулого місяця синоптики вперше оголосили про настання Ель-Ніньо. Історично це метеорологічне явище спричиняє нетипові для сезону зміни температури та кількості опадів, що може негативно позначитися на врожаї. Більш спекотна та суха погода під час періоду цвітіння в Бразилії може призвести до зниження врожайності арабіки.

Ціни на каву – головні новини

Навесні вартість кави додатково зросла через війну США проти Ірану. Аналітики вказували, що зростання цін на нафту призведе до збільшення витрат на перевезення та логістику сільськогосподарської продукції, зокрема кави.

В кінці минулого року виробники кави заявляли, що споживчі ціни все ще наздоганяють вартість кавових зерен і будуть зростати. Високі ціни на зерна тоді вони пояснювали скоріше спекуляціями, ніж реальними проблемами з постачанням.

Вас також можуть зацікавити новини: