Сумарно на частку імпортерів припадає 82% всіх відвантажених партій, при цьому частка Китаю становить 40%, а ЄС - 31%.

Україна в жовтні-грудні 2020/21 МР відвантажила на зовнішній ринок близько 8,8 млн т кукурудзи, що на 8% поступається аналогічному показнику сезону-2019/20 (9,5 млн т).

Про це йдеться в повідомленні ІА "АПК-Інформ".

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При цьому, ключовим імпортером української зернової у звітний період був Китай, який наростив закупівлі у 2,8 раза щодо рівня аналогічного періоду 2019/20 МР — до 3,6 млн т.

Другу позицію зайняв ЄС, що скоротив закупівлі кукурудзи з України на 39%, до 2,7 млн т.замикає ТОП-3 рейтингу імпортерів Єгипет, який у жовтні-грудні імпортував 900,4 тис. т кукурудзи з України (-19% від торішнього рівня).

Сумарно на частку імпортерів припадає 82% всіх відвантажених партій, при цьому частка Китаю становить 40%, а ЄС - 31%.

Також наголошується, що в поточному сезоні потенціал експорту кукурудзи з України оцінюється аналітиками на рівні 22 млн т, що на 23% поступається результату 2019/20 МР (28,7 млн тонн).

Що цьому передувало

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що ситуація з продуктами, які є основою вітчизняного експорту - зернові, олійні, руда і метал, досить обнадійливі, що дає підстави позитивно оцінювати перспективи 2021 року.

За даними Держмитслужби, станом на 15 січня 2021 року Україна експортувала 27,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.

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Автор: УНІАН