Торік виробництво цукру скоротилося до 982 тисяч тонн, що на 34% нижче показника попереднього року, і у два рази менше показника 2016 року.

Обсяги виробництва цукру в Україні за останні п'ять років скоротилися вдвічі.

Читайте такожМед, морозиво і гречка: рекорди українського експорту у 2020 роціПро це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"У 2020 році в Україні було вироблено 982 тисячі тонн цукру, що на 34% нижче аналогічного показника 2019 року та у два рази менше обсягів виробництва п'ятирічної давності. Причинами такого скорочення послужили зменшення обсягів виробництва цукрових буряків в Україні та низькі ціни на цукор на українському та світовому ринках у попередні роки", - йдеться в повідомленні.

Минулого року в Україні зібрали 8,3 мільйона тонн цукрових буряків, що на 19% менше ніж 2019 року, внаслідок скорочення посівних площ. До того ж несприятливі погодні умови затримували збирання врожаю.

"Вироблений в Україні цукор йде на задоволення внутрішніх потреб і на експорт. Обидва ці канали реалізації в останні роки скоротилися. За останні п'ять років рівень споживання цукру на людину скоротився на 19% і у 2019 році становило 28,8 кілограма на рік. У 2020 році було експортовано 151 тисячу тонн цукру, що на 36% менше попереднього року", - зазначають в УКАБ.

Водночас за останні роки Україна імпортувала мінімальну кількість цукру: на рівні 1-2 тисячі тонн на рік. За інформацією УКАБ, для уникнення дефіциту на внутрішньому ринку і стабілізації цін Міністерство економіки розглядає варіант установки квоти на імпорт цукру-сирцю з тростини.

Згідно з повідомленням, світові ціни на цукор поступово падали з 2016 року, і на початку 2020 року ціни на цей продукт обвалилися на 48%.

"Однак, починаючи з лютого 2020 року, ціни на цукор починають зростати. Зростання цін на світовому ринку дає підстави сподіватися на відновлення обсягів виробництва цукру як для внутрішніх потреб, так і для збільшення експортних відвантажень відповідно до потреб світового ринку", - підкреслюють в УКАБ.

Що цьому передувало

Україна в січні 2021 року експортувала 1,79 тисячі тонн цукру на суму 919 тисяч доларів, що майже в 10 разів менше, ніж у січні минулого року (17,4 тисячі тонн).

Згідно з дослідженням Київської школи економіки, ціни на цукор в Україні зросли в січні 2021 року, в порівнянні з січнем 2020 року, на більш ніж 50%.

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Автор: Ганна Нагорна