Скільки цукру виробили в Україні: нові дані

Українські заводи з початку сезону цукроваріння виробили понад 980 тисяч тонн цукру.

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 5 вересня із запуском Радехівського цукрового заводу, виробили 981,9 тисячі тонн цукру. Читайте такожВ Україні змінюються ціни на продукти: що подорожчало, а що стало дешевшеПро це передає прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАСУ)"Укрцукор". "Станом на 22 грудня вироблено 981,9 тисячі тонн цукру і перероблено 7,39 мільйона тонн цукрових буряків", – йдеться в повідомленні. Згідно з повідомленням, зараз в Україні працюють 30 цукрових заводів. Що цьому передувало Експерти Економічного дискусійного клубу (ЕДК) прогнозують зниження виробництва цукру в Україні у поточному сезоні (вересень 2020 - серпень 2021) на 20%, а подорожчання цього продукту вважають невідворотним.

Виробництво цукру в Україні в сезоні 2019-2020 років (вересень 2019 - серпень 2020) становить 1,48 мільйона тонн, що на 19% менше в порівнянні з попереднім сезоном. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Ганна Нагорна

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