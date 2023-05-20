Літо на порозі: на який врожай фруктів можемо чекати та якими будуть ціни

Наближається довгоочікуване літо, яке зазвичай дарує нам смачні та корисні фрукти та ягоди. УНІАН з’ясовував, якою буде вартість цих ласощів цього сезону та що саме з них буде на полицях українських ринків та магазинів.

Нарешті настала довгоочікувана тепла погода, а зовсім скоро розпочнеться літо. У важкі часи спротиву російським загарбникам ця улюблена для багатьох пора гріє не лише тіло, а й душу, надихає тримати стрій і вірити в найкраще.

Літо також асоціюється з безліччю свіжих вітамінів, якими зазвичай в цей період сповнені сади, городи та полиці магазинів та базарів. Проте, на жаль, ще з перших тижнів великої війни частина земель, що радували більшість українців гарними врожаями фруктів та ягід, опинилась під окупацією кривавих росіян. Минулого року це призвело до порушень логістики, періодичного дефіциту та зростання вартості фруктово-ягідного асортименту на вільних територіях України.

На щастя, завдяки титанічній роботі наших захисників, деякі землі родючої Херсонщини вдалось повернути. Тож частина працьовитих фермерів південного регіону цьогоріч вже зможуть поділитись зі своїми співвітчизниками свіжими вітамінами.

До того ж як цей ринок загалом, так і самі українці вже адаптувались до нових важких реалій.

"Ми ще минулої осені посадили біля власного будинку полуницю. Бачимо, що деякі кущі вже цього сезону мають вродити. Тож сподіваюсь, що зможемо більше ласувати домашніми ягодами і менше їх десь купувати", – розповіла кореспонденту УНІАН жителька Київщини Віра Степанівна.

Вона зазначила, що разом з полуницею ще висадила декілька кущів малини та смородини, але повноцінний врожай сподівається отримати вже наступного року. Але переживає, що, скоріш за все, цьогоріч літо буде без абрикос, бо дерево хворіє і на ньому через холодну та дощову весну майже зовсім не було цвіту.

Фруктово-ягідний асортимент

Під впливом різних факторів, як виїзд частини населення України за кордон, зменшення доходів тих, хто лишився, дещо змінюється і пропозиція фруктів та ягід на вітчизняному ринку.

Проте, за словами економіста інвестиційного відділу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, суттєвих змін з минулим сезоном не буде, і загальний асортимент фруктів на полицях супермаркетів України налічує зараз десь 100-120 позицій, більшість з них поступово стають цілорічними.

"Ринок не суттєво відрізняється від довоєнного - окремі позиції стали дешевшими, а окремі, навпаки, подорожчали. Але це бувало й до війни. Найбільша зміна - це зменшення пропозиції ранніх ягід та фруктів з окупованого півдня країни - Запорізької та Херсонської областей, де вирощувалися основний обсяг, а також баштанних: кавунів та динь", – повідомив експерт інформагенції УНІАН.

В той же час, додав він, наприклад, яблука чи лохина вирощуються в Україні в надлишкових кількостях і експортуються.

В мережі супермаркетів "Сільпо" сподіваються, що цьогоріч зросте пропозиція вітчизняних баштанних – кавунів та динь.

"У 2023 році фермери збільшили посівні площі, тому, ми сподіваємося, що пропозиція українських кавунів та динь зросте. Проте асортимент вітчизняних баштанних обмежуватиметься переважно кавуном смугастим та динею жовтою", – очікують в компанії.

Разом з тим, за словами директорки департаменту фреш мережі Varus Катерини Нічаєвої, має бути вдалим цьогорічний сезон сливи.

"Багато фермерських господарств прогнозують прирости обсягу до 20 відсотків, порівняно з минулим роком. Також багато фермерів планують збільшувати обсяги закладок сливи в камери, що дасть можливість продовжити сезон сливи", – розповіла вона.

Як зазначив заступник директора з напрямку "Овочі, фрукти" гуртового ринку "Шувар", загалом дефіциту фруктово-ягідної продукції не очікується.

"Даний сезон український плодоовочевий ринок зустріне більш підготовленим, ніж минулого року, оскільки вже є досвід роботи в воєнний час. Однозначно дефіциту не буде. Ми вже спостерігаємо появу всіх притаманних фруктів та ягід для даного сезону, таких як полуниця, кавун, кісточкові та інші", – розповів він.

Імпорт допомагає подолати дефіцит

На сьогоднішній день на прилавках наших ринків та магазинів вже можна побачити, зокрема, полуницю та абрикоси, а на початку червня почне з’являтись і черешня.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка звернув увагу читачів УНІАН, що дані продукти переважно імпортні. До того ж, за його словами, через воєнні дії в цьому році буде збільшено імпорт кісточкових фруктів. Адже виробництво цих культур зменшилось на 22 відсотки через окупацію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також внаслідок постійних обстрілів інших прифронтових областей.

До того ж, за прогнозами директорки департаменту фреш мережі Varus Нічаєвої, врожай абрикоса і персика буде значно нижчим за торішній через холодну і дощову весну.

"Очікується сильний дефіцит цього товару, як наслідок — перехід на імпорт з Греції, Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Ці країни і раніше займали велику нішу на ринку кісточкових фруктів, проте цього року обсяг імпорту зросте ще більше", – зазначила вона.

Разом з тим, попри очікуване зростання площ висіву баштанних культур в Україні, все одно доведеться проводити їхній імпорт, аби сповна задовільнити попит.

"Очікується збільшений імпорт баштанних культур. Зазначимо, що в деяких країнах сезон починається раніше, тому на початку сезону кісточкові і баштанні будуть імпортуватися з Албанії, Греції, Туреччини, Іспанії та Італії", – повідомили в мережі "Сільпо". Також, як додали в компанії, традиційно імпортуватиметься виноград без кісточок з Туреччини.

Якими будуть ціни

Вартість смачних та корисних ягід і фруктів залежить від різних чинників. Зокрема, ціни на вітчизняні вітаміни варіюватимуться, зокрема, під впливом обсягів конкурентних імпортних постачань. Своєю чергою, вартість іноземної продукції залежатиме від курсу валют.

В УКАБ говорять, що вагомим фактором для цін на фрукти і ягоди будуть погодні умови.

"В цьому сезоні погодні умови не найкращі, а від цього напряму залежить достатня пропозиція від вітчизняних виробників. Можна сказати точно, що ціни на абрикос будуть на 10-20 відсотків більше ніж торік. Зав'язі не утворювалися через квітневі дощі в період цвітіння, що спричинить менший врожай в цьому сезоні", – зазначив аналітик Гопка.

За його словами, ціни на полуницю відрізняються від минулорічною. Наразі вони варіюються в межі 130-170 грн/кг, що на 30 відсотків більше, ніж торік. Разом з тим вартість абрикос, які наразі всі імпортні, варіюється з 200 до 240 грн/кг, проте ціна поступово знижується.

Експерт Ярмак прогнозує, що цього літа точно значно дешевшою буде лохина. Також він вважає, що на яблука ціни також будуть низькими. Можливо, за його словами, дещо зменшиться ціна на кавун, бо виробництво зросте в інших регіонах, де раніше мало його вирощували, а саме в Одеський та Миколаївській областях та на Закарпатті.

"Суттєвого зростання цін на більшість фруктів не очікується, оскільки курси валют стабілізувалися. А в світі зараз ціни, переважно, стабільні або знижуються", – зазначив Ярмак.

Тож цьогоріч критичних подій на ринку фруктів та ягід не передбачається. Але все звісно залежатиме від погоди (щоб несподівано влітку не пішли холодні зливи з градом) та загальної економічної ситуації в країні.

Наявність більшості улюблених для українців плодів і ягід, скоріш за все, не буде під загрозою. Адже в Україні збільшені посівні площі тих вітамінів, які були в обмеженій кількості минулого сезону – у перший рік війни. І в будь-якому випадку попит можна буде задовільнити імпортом.

Разом з тим не очікується значних стрибків цін як на фрукти, так і на ягоди. Тож українці за бажанням та при фінансовій можливості зможуть обрати собі чим поласувати.

Тому з вірою в якнайшвидшу Перемогу продовжуємо жити, працювати і, по можливості, перетворювати нашу рідну Україну на квітучий сад.

Альона Кириченко