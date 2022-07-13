Сторони перебувають на фінальній стадії.

Україна і Росія близькі до консенсусу стосовно експорту українського зерна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба для El Pais.

"Ми знаходимося на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів", - каже Кулеба.

Він наголосив, що Україна хоче продавати зерно на міжнародний ринок.

"Ми знаходимося в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорту", - зазначив міністр.

Кулеба також розкрив мотиви РФ.

"Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, що 13 липня у Стамбулі пройде важлива зустріч стосовно експорту українського зерна.

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