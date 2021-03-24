Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило рекомендації для операторів ринку харчових продуктів, в управлінні яких знаходяться потужності з виробництва та обігу морозива.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
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Відзначається, що документ розроблений у співпраці з Асоціацією українських виробників "Морозиво і заморожені продукти".
Рекомендації покликані роз'яснити виробникам морозива, як виконувати вимоги законодавства України з безпеки та окремих показників якості харчових продуктів. Вони містять покрокові інструкції, що стосуються вимог: планування, стану приміщень та комунікацій на потужностях; безпеки води, льоду, пари; чистоти поверхонь; здоров'я та гігієни персоналу; маркування харчових продуктів тощо.
"Це допоможе виробникам уникнути помилок і необґрунтованих витрат при впровадженні системи НАССР (Міжнародна система стандартів безпеки - УНІАН), побудувати ефективну систему НАССР і відчувати себе впевнено під час проходження заходів офіційного контролю. Ми як споживачі теж будемо мати вигоду від цього - морозиво буде не тільки смачним, але і безпечним", – наводяться в повідомленні слова заступника міністра Сергія Глущенка.
Що цьому передувало
22 березня 2021 року Держпродспоживслужба анонсувала запуск Національної програми контролю якості молока.
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