Рекомендації містять покрокові інструкції, що стосуються вимог щодо стану приміщень, безпеки води та льоду, чистоти поверхонь, здоров'я та гігієни персоналу, маркування харчових продуктів тощо.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило рекомендації для операторів ринку харчових продуктів, в управлінні яких знаходяться потужності з виробництва та обігу морозива.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

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Відзначається, що документ розроблений у співпраці з Асоціацією українських виробників "Морозиво і заморожені продукти".

Рекомендації покликані роз'яснити виробникам морозива, як виконувати вимоги законодавства України з безпеки та окремих показників якості харчових продуктів. Вони містять покрокові інструкції, що стосуються вимог: планування, стану приміщень та комунікацій на потужностях; безпеки води, льоду, пари; чистоти поверхонь; здоров'я та гігієни персоналу; маркування харчових продуктів тощо.

"Це допоможе виробникам уникнути помилок і необґрунтованих витрат при впровадженні системи НАССР (Міжнародна система стандартів безпеки - УНІАН), побудувати ефективну систему НАССР і відчувати себе впевнено під час проходження заходів офіційного контролю. Ми як споживачі теж будемо мати вигоду від цього - морозиво буде не тільки смачним, але і безпечним", – наводяться в повідомленні слова заступника міністра Сергія Глущенка.

Що цьому передувало

22 березня 2021 року Держпродспоживслужба анонсувала запуск Національної програми контролю якості молока.

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Автор: Ганна Нагорна