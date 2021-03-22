Зараз пілотний проект з контролю якості молока працює в Харківській, Вінницькій, Миколаївській та Полтавській областях.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розширить пілотну програму з контролю якості сирого молока до загальнонаціонального рівня.

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Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що пілотний проект "програма контролю сирого молока" вже реалізується в Харківській, Вінницькій, Миколаївській та Полтавській областях.

"Проект з впровадження програми контролю сирого молока буде масштабуватися на національному рівні. Зараз долучитися до нього готові ще шість областей: Хмельницька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Волинська та Сумська. Розширення проекту на всю країну дозволить застосовувати скрізь єдині стандарти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Держпродспоживслужба розробила спеціальне програмне забезпечення для автоматичного збору результатів досліджень зразків молока, яку впровадить в головну інформаційну систему.

Що цьому передує

За даними Держпродспоживслужби, серед продуктів харчування найчастіше в Україні підробляють вершкове масло.

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Автор: Ганна Нагорна