Було виявлено афлатоксини в ядрах волоських горіхів, які експортувались з України через Румунію.

На прилавки українських магазинів могли потрапити волоські горіхи, які містять афлатоксини та є вкрай небезпечними.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, було виявлено афлатоксини в ядрах волоських горіхів, які експортувались з України через Румунію.

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У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку мають повідомити Головне управління.

Афлатоксини

Сімейство афлатоксинів включає чотири основних представника: В1, В2, G1, G2. Найбільш небезпечний і поширений - афлатоксин B1. Він є гепатотропною отрутою. При підгострому та хронічному афлатоксикозі розвивається цироз та первинний рак печінки.

Афлатоксин В1 є найбільш сильним з відомих хімічних канцерогенів. Встановлено його тератогенний (вплив на плід) і мутагенний (зміна клітин) вплив на організм.

При потравлянні до організму афлатоксини концентруються в печінці. При гострому афлатоксикозі спостерігаються некрози та жирова дегенерація печінки, порушення координації, парези, судоми, крововиливи, асцит, діарея, некрози нирок.

Небезпечні продукти в Україні

В лютому 2023 року в Україну завезли партію отруйних горіхів, що викликають рак. До України потрапила партія горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів.

Також у лютому 2023 року до України потрапила партія зараженого сиру, що викликає менінгіт.

В березні 2023 року до України завезли партію устриць, в яких було виявлено норовірус. Устриці експортувалися з Франції. Вірус Норуолк — основна причина спалахів вірусного гастроентериту у всьому світі.

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