Вірус Норуолк — основна причина спалахів вірусного гастроентериту у всьому світі.

До України завезли партію устриць в яких було виявлено норовірус. Устриці експортувалися з Франції.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) стосовно виявлення норовірусу в устрицях (Crassostrea gigas).

Виробник - Les jardins ostréicoles de tatihou, France. Пакувальник - Friulpesca SRL, Italy) до України. Одержувач - ТзОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

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Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Що таке норовірусна інфекція

Це гостре висококонтагіозне інфекційне антропонозне захворювання з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, яке спричинює вірус Норуолк, характеризується розвитком гострого гастроентериту та дегідратації.

Норовіруси спричинюють 6–17 % випадків гострих кишкових інфекцій. У країнах, що розвиваються, вони щороку спричинюють понад 200 тисяч летальних випадків.

У розвинених країнах вони зумовлюють близько 30% вірусних діарей і вирізняються високою контагіозністю.

Вірус Норуолк — основна причина спалахів вірусного гастроентериту у всьому світі. Зокрема в США норовірус спричиняє в середньому 570-800 смертей, 56–71 тис. госпіталізацій, 400 тис. відвідувань швидкої допомоги, 1,7–1,9 млн амбулаторних відвідувань та 19–21 млн захворювань на рік.

Небезпечні продукти в Україні

В лютому 2023 року в Україну завезли партію отруйних горіхів, що викликають рак. До України потрапила партія горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів.

Також у лютому 2023 року до України потрапила партія зараженого сиру, що викликає менінгіт.

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