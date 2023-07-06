Причиною зниження цін стало масове збирання цього овоча.

На українському ринку за тиждень ціни на тепличні томати обвалились в середньому на 25%, і сьогодні виробники готові відвантажувати їх по 40-65 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Причиною зниження цін, на думку експертів, стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора з плівкових теплиць у південних областях країни. При цьому попит на дану продукцію залишається стабільно високим, але пропозиція томатів зростає дуже швидко, у зв’язку з чим ціни продовжують стрімко падати.

Разом з тим сьогодні тепличний томат в Україні все ще коштує в середньому на 16% дорожче, ніж на початку липня 2022 року. При цьому ключові гравці ринку не виключають, що тенденція зниження цін на тепличні томати на українському ринку зберігатиметься й надалі, оскільки багато господарств тільки розпочали масове збирання томату.

Відео дня

Ціни на томати в Україні - деталі

У січні в Україні подорожчали томати. Імпортні томати на українському ринку коштували у середньому у 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року.

Станом на середину квітня в Україні стрімко зросли ціни на імпортні тепличні томати. Причиною подорожчання експерти назвали несприятливу погоду як в Україні, так і в Туреччині. Оптова ціна на турецький томат в Україні становила 80-110 грн/кг.

На початку червня українським тепличним комбінатам вдавалось відвантажувати томати не дорожче 60-80 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: