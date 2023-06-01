Сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томати не дорожче 60-80 грн/кг.

Українські тепличні комбінати змушені знижувати відпускні ціни на свою продукцію. Сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томати не дорожче 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики EastFruit, здешевленню місцевого томату сприяло одразу кілька основних факторів. По-перше, поточного тижня збільшилася пропозиція імпортної продукції, ціна на яку озвучується в тому самому діапазоні, що й на місцевий томат. Водночас додатковий тиск на ціни чинило і збільшення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

Попри зниження цін, тепличні томати в Україні наразі коштують у середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2022 року. Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що найближчим часом на ринок почнуть масово надходити томати з літніх теплиць, що, своєю чергою, призведе до чергового зниження цін у цьому сегменті.

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Що відбувається з цінами на томати

У січні 2023 року в Україні подорожчали томати. Імпортні томати на українському ринку коштували у середньому у 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року.

Станом на 14 квітня 2023 року в Україні стрімко зросли ціни на імпортні тепличні томати. Причиною подорожчання експерти назвали несприятливу погоду як в Україні, так і в Туреччині. Оптова ціна на турецький томат в Україні становила 80-110 грн/кг.

У квітні аналітики зазначали, що сьогодні імпортний томат в Україні коштував в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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