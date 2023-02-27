Наперекір долі: як українські виробники харчів встають на ноги після руйнувань та окупації

З початком повномасштабної війни чимало вітчизняних виробників продовольства були змушені тимчасово зупинити свій бізнес та шукати різні варіанти відновлення і продовження діяльності. УНІАН намагався з’ясувати, які підприємства повертаються на наш ринок та як їм з цим допомагають споживачі.

Вже промайнув надважкий для українців рік, протягом якого путінські криваві загарбники намагаються захопити наші землі. При цьому вони вбивають наших громадян, безжально руйнують будинки, цивільну інфраструктуру, промисловість, природу.

Особливо значної шкоди рашисти наносять, коли їм все ж вдається окупувати якесь українське місто чи село. Бо після приходу "руського міра" життя там стає схожим на фільм жахів. Місцеве населення лишається спокою, а вся інфраструктура, заводи, магазини розграбовується та нівечиться окупантами. Страждають від цього, зокрема, і виробники харчів. Адже в основному в разі окупації їхнє виробництво зупиняється, а наші громадяни лишаються без звичних продуктів харчування.

Військова агресія Росії проти нашої країни вдарила по виробництву великої кількості продовольчих компаній, які втратили можливості поставляти свою продукцію в інші регіони України та закордон. Руйнування виробничих потужностей та розрив логістичних ланцюгів став помітним з перших днів цієї жахливої війни: з полиць наших магазинів частково зникли знайомі нам товари.

"В перші місяці повномасштабної війни я помітила, як зникли з полиць ті йогурти, соки, томатна паста, які я зазвичай купувала. Дещо з них вже знов є в продажу, але асортимент все рівно не той, який був до початку війни", – розповіла кореспонденту УНІАН столична мешканка Валентина.

Але з часом, завдяки професіоналізму, важкій праці наших громадян та гнучкості підприємців ситуація почала змінюватись на краще.

Підтримати своїх

Зараз полиці вітчизняних продуктових магазинів не пустують, роздрібні мережі знаходять альтернативи, зокрема, за кордоном тим харчам, які зараз через війну не виробляються в Україні. Проте українці, які тепер стали ще більш згуртованими та соціально свідомими, все рівно надають перевагу вітчизняним виробникам.

Загалом важливою тенденцією останніх 12 місяців стало те, що наші громадяни почали свідомо обирати локальні бренди, і це стосується не лише продовольства.

"Підтримка українських виробників є важливим фактором вибору для більшості громадян ще з початку повномасштабної війни Росії проти України. Наразі 69 відсотків опитаних заявляють, що свідомо обирають продукцію українських брендів", – йдеться в дослідженні від Gradus Research за підсумками 2022 року.

Разом з тим 56% тих, хто почав купувати нові бренди під час війни, роблять це, щоб підтримати власних виробників.

Також українці стали вимогливішими до брендів. Адже, згідно з дослідженням, майже половина вітчизняних споживачів (44%) обирають бренди відносно їх позицій щодо підтримки армії, політичної позиції, мови спілкування чи співпраці з країною-агресором.

"Бачимо і різке неприйняття всього російського. З перших днів війни чимало міжнародних компаній прийняли рішення про вихід з російського ринку. Свою роль у цьому зіграв тиск суспільства", – зазначили дослідники.

Дослідження Gradus Research продемонструвало, що 60% населення відмовилися від купівлі продукції міжнародних брендів, що продовжують діяльність у Росії. І "культура скасування" таких брендів продовжує набирати обертів.

Досвід виробників молочної продукції

Підтримка споживачів надихає вітчизняних виробників, які пережили чи руйнування власних потужностей або ж окупацію, більш активно повертатись до роботи. Переживши хвилю потрясінь, викликану загарбницькою війною Росії проти України, підприємці знаходять в собі сили та можливості аби відновлювати свій бізнес та знов забезпечувати країну продовольством.

"Найбільшим викликом стала втрата контролю над заводом в Херсоні. Це був найсучасніший та високоефективний завод в Україні з виробництва молочних та кисломолочних продуктів сучасної категорії. На щастя, в короткий термін, до повної окупації міста, нам вдалось вивезти зі складу та передати у якості благодійності на потреби містян 600 тонн молочних продуктів", – зазначив в коментарі УНІАН директор з операційної діяльності та закупівель компанії Danone в Україні Іван Ханас.

За його словами, виробництво ключових продуктів було перенесено на інший завод компанії, що знаходиться в Кременчуці (Полтавська область). Як результат, за період від трьох до п’яти місяців вдалось відновити виробництво основних продуктів на новому місці.

До того ж, після релокації, також вдалось відновити виробництво практично всіх брендів. Проте, враховуючи обмежені можливості на поточному заводі, частково скоротився асортимент, в окремих випадках змінився формат пакування.

"Якщо говорити про потужності кожного виробничого об’єкта, то зараз об’єми виробництва на нашому заводі в Кременчуці не лише відновлені, але й перевершили раніше існуючі показники", – підкреслив Ханас.

Він зазначив, що навіть з урахуванням вищезгаданих заходів та скорочення споживчої бази на 30%, компанія не може стверджувати, що покриває попит на молочні та кисломолочні продукти для їхньої аудиторії. Так, зростає доля на ринку, проте для відновлення цього показника потрібно більше часу, і компанія на це рішуче налаштована.

Щодо заводу у звільненому восени нашими героїчними захисниками Херсоні, то він закритий з перших днів повномасштабної війни і до сьогодні.

"Після звільнення Херсону, на превеликий жаль, ситуація в місті в безпековому контексті не стала кращою. Окрім фактору безпеки існує ще фактор руйнувань. Внаслідок бойових дій будівлі заводу зазнали часткових пошкоджень. Тож завод лишається закритим", – розповіли в компанії.

Працювати наперекір перешкодам

Також частково відновити виробництво вдалось і компанії "Чумак", яка спеціалізується на виготовленні кетчупів, томатної пасти, майонезів та консервації. Хоча їхні виробничі потужності знаходяться в Каховці на Херсонщині, яка ще залишається під окупацією, компанія знайшла вихід.

Як зазначив в коментарі журналістам генеральний директор "Чумака" Андрій Левчук, томатна паста і соус "Чумак Херсонський" наразі виготовляється на волинському підприємстві "Луцьк Фудз", яке теж випускає подібну продукцію під маркою "Руна".

Разом з тим майонези тепер випускаються на потужностях запорізької Delta Food, яку перевезли до Тернополя, соуси – на заводі виробника Olkom Group у Києві. А макарони і частину томатної пасти – на заводах у Туреччині та Італії відповідно.

Водночас, як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі одного з українських телеканалів, на Миколаївщині, попри небезпеку, поновили роботу два великих підприємства, які у минулому році змушені були зупинитися через агресію російських варварів.

"Два великих підприємства вже почали працювати. Одне з них – Pepsi Cola, яке відновлює свій завод. Інше підприємство – це світовий лідер з експорту томатів", – зазначив він.

Кім не уточнив назву виробника, який займається виробництвом та переробкою томатів. Проте, до початку повномасштабного вторгнення дикої російської орди найбільшим підприємтвом в регіоні, яке випускало томатну продукцію, була компанія Agrofusion. Їхні заводи суттєво постраждали внаслідок бойових дій.

Також ще навесні досить швидко відновила свою роботу компанія Coca-Cola. Її виробничі потужності розташовані на Київщині в селі Велика Димерка, яке намагались захопити російські військові. На підприємстві внаслідок обстрілів була зруйнована електростанція та частково офісна будівля, виробничі лінії вціліли. Тож тепер на полицях магазинів повною мірою присутні напої Coca-Cola, Fanta та Sprite.

За останні місяці разом з іншими виробниками також успішно відновили свою діяльність кондитерська фабрика Delicia, яка розташована в зруйнованій рашистами Бучі, та шоколадна фабрика у Тростянці (Сумська область), яка входить до групи компаній Mondelēz International та зазнала пограбування, а після цього була підпалена російськими варварами у березні 2022 року. І таких позитивних прикладів дивовижного відродження багато.

Тож українська ринок почав знов наповнюватись товарами вітчизняних виробників, які звикли бачити в своїх продуктових кошиках українці. Це не може не радувати. Адже це означає, що купуючи ці товари, ми зможемо не лише підтримати власного виробника, а й певною мірою заощадити гроші.

Також відновлення роботи харчових підприємств є хорошим знаком для нашої економіки – люди отримують роботу, на рахунки держави надходять податки, які так необхідні як для потреб армії, так і для відновлення країни. Як українські споживачі, так і виробники продовжують працювати, шукати нові можливості та тримати курс на перемогу. А з таким незламним і сильним народом та відповідальним бізнесом вона до нас наближається все швидше.

Альона Кириченко