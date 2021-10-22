Аграрії вже зібрали 107 тисяч тонн гречки.

Україна вже намолотила найбільший врожай гречки за останні декілька років, хоча збір цієї культури ще триває.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі.

"Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, бувши на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи", – написав Лещенко.

Він зазначив, що збирання гречки завершилося лише в 15 областях на 94% посівних площ. Найвища урожайність зафіксована у Вінницькій області – 15,9 ц/га.

Читайте такожУкраїна планує збільшити експорт пшениці"Тож наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн", – додав міністр.

Лещенко також звернувся до тих, хто спекулює на темі продовольчої безпеки, та зазначив, що зерном та гречкою українці забезпечені сповна.

Як раніше повідомляв УНІАН, цього року Україна може зібрати найбільший за останні 3 роки урожай гречки та майже повністю задовольнити потреби споживачів на внутрішньому ринку.

Автор: Ганна Нагорна