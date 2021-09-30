Новий урожай дозволить майже повністю задовольнити внутрішню потребу в гречці.

Цього року Україна може зібрати найбільший за останні 3 роки урожай гречки та майже повністю задовольнити потреби споживачів на внутрішньому ринку.

Отакий прогноз зробила Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Читайте такожУкраїнцям спрогнозували зростання ціни на популярну крупу: експерти назвали причину

"За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде кращим, ніж за 3 останні роки, і очікується на рівні 114 тис.т, що на 16% перевищує аналогічний показник минулого року. Такого показника вдасться досягти як за рахунок збільшення посівних площ, так і за рахунок збільшення врожайності", - йдеться в повідомленні асоціації.

Збір врожаю гречки в Україні ще триває, і зараз він зібраний з близько 70% посівних площ.

Як зазначила аналітик УКАБ Світлана Литвин, нинішній урожай дозволить краще, ніж минулого року, задовольнити попит українських споживачів на гречку. Очевидно також, що подорожчання гречки в цьому і на початку наступного року чекати не варто.

"В останні роки фонд споживання гречки в Україні знаходиться на рівні 120 тис.т. Таким чином, за рахунок власного виробництва вдасться на 95% задовольнити потребу українців у гречці та бути менш залежними від можливих зупинок імпортних поставок з боку Російської Федерації", - розповіла Литвин.

Ціни на гречку:

За даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", за 20 років Україна скоротила виробництво гречки в 4,6 раза - до 104 тис.тонн у 2020 році.

5 травня 2021 року Росія заборонила експорт гречки в Україну.

29 травня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами на гречку після відмови Росії від експорту.

Автор: Ганна Нагорна