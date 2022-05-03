Росіяни вже викрали біля 400 людей.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в Мелітопольському районі окупанти пропонують фермерам залишити в себе 30% нового врожаю, а 70% вони будуть намагатися забрати.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Сьогодні вже очевидно те, що на наших окупованих територіях окупанти намагаються зробити голодомор…Сьогодні масово вивозиться зерно зі всіх елеваторів, сьогодні масово вивозиться зерно зі всіх токів і сьогодні окупанти ведуть перемовини з фермерами і їх пропонують залишити в себе 30 % врожаю, який вони зберуть, а 70% вони будуть намагатися забрати у фермерів", - сказав Федоров.

Він наголосив, що серед населення вже не залишилось нікого, хто б підтримував росіян, особливо після того, як вони в Мелітополі підняли радянський прапор.

"Два дні тому на центральній площі міста вони підняли радянський прапор і цим вчинком відвернули від себе навіть ту невелику кількість, яка підтримували російську окупацію. Раніше це були не більше 7-8%, сьогодні зовсім не залишилося тих, хто підтримує окупацію", - сказав міський голова Мелітополя.

Іван Федоров також повідомив, що окупанти працюють як НКВД і вже викрали біля 400 людей.

"Рашисти сьогодні працюють, як НКВД. І, якщо раніше була практика здебільшого в місті Мелітополі,… то після того, як був вибух на залізничному мосту, вони почали просто ходити по селах та викрадати людей. Приходять на світанку, викрадають повністю сім’ї і сьогодні це вже точно більше ніж 300-400 людей викрадено. Де вони знаходяться, зовсім невідомо, тому що вони нічого не пояснюють", - сказав Федоров.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку.

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