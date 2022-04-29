Їх тримають у нелюдських умовах у підвалі.

В тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.

За його словами, викрадених людей відвозять у невідомому напрямку.

"Викрадають людей на блокпостах, перейшли вже до масового викрадення. Викрадають усіх чоловіків призовного віку. Два тижні тому вони почали пропонувати їм вступати до російської армії, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку. Людей тримають у нелюдських умовах у підвалі, думаю, їх хочуть використовувати як обмінний фонд або як гарматне м'ясо для участі в операціях під час війни з Україною", - розповів він.

Мер відзначив, що наразі небезпека реальна і на блокпостах, і у місті та Мелітопольському районі.

Раніше повідомлялося, що групи Руху опору Сил спеціальних операцій підірвали міст в Якимівці.