В тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.
За його словами, викрадених людей відвозять у невідомому напрямку.
"Викрадають людей на блокпостах, перейшли вже до масового викрадення. Викрадають усіх чоловіків призовного віку. Два тижні тому вони почали пропонувати їм вступати до російської армії, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку. Людей тримають у нелюдських умовах у підвалі, думаю, їх хочуть використовувати як обмінний фонд або як гарматне м'ясо для участі в операціях під час війни з Україною", - розповів він.
Мер відзначив, що наразі небезпека реальна і на блокпостах, і у місті та Мелітопольському районі.
Раніше повідомлялося, що групи Руху опору Сил спеціальних операцій підірвали міст в Якимівці.