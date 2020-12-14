Вартість новорічного столу для жителів Києва становитиме 1916,78 гривні, що на 7,4% більше, ніж при святкуванні попереднього нового року.

Вартість новорічного столу - 2021 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 5,3% й становитиме 1706,09 гривні.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Для оцінки були взяті страви, які є традиційними для новорічного столу середньостатистичної української родини: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками експертів, 3 кілограми салату "Олів'є" традиційної рецептури обійдуться в 159,37 гривні. Це на 13,8% більше, ніж при святкуванні нового 2020 року. Ковбаса для салату обійдеться в 70 гривень за 0,5 кілограма, 0,5 кілограма зеленого горошку - 32,50 гривні, 200 г солоних огірків - 16,50 гривні, 6 яєць - 14,50 гривні та 180 грамів майонезу - 12,50 гривні. Ще в 13,37 гривні обійдуться цибуля, морква і картопля.

На рівні минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кілограма) - 120,37 гривні. Левову частку його вартості складе філе оселедця - 100 гривень за 0,5 кілограма.

Згідно з повідомленням, на 10-30% зростуть витрати на м'ясні продукти. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "салямі" коштуватиме 89,50 гривні (+11,9% проти цін 2019 року), підчеревини копченої - 100 гривень (+25%), биток зі свинини свіжий - 110,0 гривні (+33,3%). М'ясо птиці станом на кінець 2020 року є найдешевшим серед інших видів м'яса – 95 гривень за один кілограм. В цілому, вартість 2,5 кілограма м'ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 гривні.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кілограма філе) обійдеться в 100 гривень, твердий сир (300 грамів) - 66 гривень і пачка масла вершкового (200 грамів) - 38 гривень. Молочні продукти цього року подорожчали на 10-12%.

Вартість овочів на новорічному столі становитиме, в середньому, 182,3 гривні. Картопля (2 кілограми) коштуватиме цього року 19,30 гривні, гриби (1 кілограм) - 50 гривень, перець солодкий (0,5 кілограма) - 52,50 гривні, огірки свіжі (0,5 кілограма) - 22,50 гривні, помідори свіжі (1 кг) - 38,00 гривні.

Фрукти на святковому столі обійдуться в 104 гривень. За 2 кілограми мандаринів потрібно буде заплатити 70 гривень, 1 кілограм бананів обійдеться в середньому у 25 гривень, лимон (200 грамів) - 9 гривень.

Буханець білого хліба (1 кілограм) буде коштувати 24,95 гривні, а шоколадні цукерки - 170 гривень за 1 кілограм.

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 літра) обійдеться в 100 гривень. У півтора раза більше-170 гривень - доведеться заплатити за пляшку (0,5 літра) коньяку "Шабо" 5-річної витримки.

Безалкогольні напої коштуватиме 76,60 гривні. За 2 літри соку "Садочок" доведеться заплатити 38,30 гривні, за воду "Моршинська" (1,5 літра) - 11,30 гривні, за солодку воду "Живчик" (2 літри) - 27 гривень.

Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 гривень. Баночка червоної ікри (120 грамів) коштуватиме 250 гривень, а 200 грамів червоної риби - у 220 гривень. Тому вартість новорічного столу з делікатесами в Україні зросте до 2176,09 гривні.

"Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві становитиме 1916,78 гривні, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці у 2426,78 гривні", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), ціни на продовольство у світі в листопаді 2020 року продовжили рости другий місяць поспіль і досягли максимального значення за останні шість років.

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Автор: Ганна Нагорна