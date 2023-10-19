Стрімке зростання цін на огірки пов’язане з їхньою обмеженою пропозицією в умовах підвищеного попиту.

Крім зростання цін на моркву в Україні фіксують також підвищення цін на огірки. Українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Як йдеться на аналітичній платформі EastFruit, закупівельні ціни на огірки наразі складають 60-70 грн/кг.

Настільки стрімке зростання цін учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту.

"Вибірки в комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цінам надає відсутність конкуренції з боку турецької продукції", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що попри чергове подорожчання, сьогодні тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 10% дешевше, ніж рік тому.

Однак галузеві експерти не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту тепличного огірка.

Ціни на харчі в Україні

У вересні порівняно з липнем майже всі інгредієнти борщу, крім томатної пасти (+5%), м’яса (+19%) та сметани (+12%) подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%).

Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).

За словами експертів, у жовтні можуть подешевшати певні види круп, деякі овочі та та фрукти, а також соняшникова олія та цукор.

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