І РФ, і Україна є великими експортерами в агропромисловому секторі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про загрозу масового голоду і продовольчої кризи в світі у зв’язку з російсько-українською війною.

Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що війна в Україні вже порушила поставки продукції.

"Війна в Україні вже порушила ланцюги поставок і викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування і транспорт. Ми повинні зробити усе можливе, щоб запобігти хвилі голоду і краху глобальної продовольчої системи", - заявив Гутерріш.

Напередодні у Європейському Союзі попереджали про продовольчу кризу у світі, оскільки і РФ, і Україна є великими експортерами в агропромисловому секторі.

Йдеться про можливе підвищення цін на зерно, енергію, добрива, метали тощо.

У МВФ наголошували, що найбільший удар прийдеться по економіках країн, які найбільше залежать від імпорту з України та Росії.

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