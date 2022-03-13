МВФ турбують сусіди України та Росії.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на сьогодні не бачить передумов для глобальної фінансової кризи через санкції, що вводяться проти Росії.

Про це в інтерв'ю телеканалу CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

"На цей момент ні. Якщо ви подивитеся на загальний обсяг банківських операцій в Росії, то це близько ста двадцяти мільярдів доларів. Не можна назвати нікчемною величиною, але безумовно цифра не системно значуща... так, війна в Україні означає голод в Африці, але війна в Україні також має соціальні наслідки для багатьох, багатьох країн через три канали, які вже довели свою ефективність. По-перше, ціни на сировинні товари, енергію, зерно, добрива, метали, вплив на інфляцію і в країнах, де інфляція вже була високою, це драматично", - зазначила Георгієва.

Георгієва нагадала, що причина санкцій проти Росії – військове вторгнення в Україну.

"Пам'ятаймо, що причина безпрецедентних санкцій в тому, що сталося немислиме, руйнівна війна в Україні. І вплив санкцій на російську економіку досить важкий. Ми очікуємо глибокої рецесії в Росії, і це різке скорочення вже позначається на тому, як населення Росії переносить спеку. Рубль значно знецінився... Реальні доходи скоротилися. Купівельна спроможність населення Росії значно знизилася... Дефолт Росії ми більше не розглядаємо як малоймовірну подію. У Росії є гроші для обслуговування свого боргу, але вона не може отримати до них доступ. Що мене більше турбує, так це те, що є наслідки, що виходять за межі України та Росії", - зазначила директор-розпорядник МВФ.

Георгієва також підкреслила, що МВФ турбують сусіди України та Росії.

"Найбільше нас турбують безпосередні сусіди Росії та України, середньоазіатські республіки, Кавказ, Молдова, тому що вони мають торговельні відносини і з Росією, і з Україною більше, ніж з усім іншим світом. Через відтік людей хвиля біженців в Європі, за масштабами порівнянна з тим, що сталося під час Другої світової війни. Так що там вплив найбільш значний. Крім безпосередніх сусідів, є дві групи країн, які нас дуже турбують. Перша група - це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, викликаної COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн - це ті, які більше залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде більш помітним", - зазначила Георгієва.

Війна проти України: