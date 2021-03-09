На вартість харчів вплине третя хвиля пандемії коронавірусу та якість врожаю.

Навесні українці чекає чергове підвищення цін на продукти. Експерти очікують зростання цін на борошно, хліб, бакалію, соняшникову олію і борщовий набір.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що продовжать дорожчати яйця, особливо напередодні Великодня.

"З огляду на логістику та торгову націнку, яйце вже не може коштувати дешевше 3,5 грн/шт. Також починається весняне подорожчання овочів і фруктів. Вони будуть коштувати менше, ніж рік тому, але більше, ніж у січні", - розповів він.

Очільник Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко додав, що навесні помітно зростуть ціни на борошно, макарони, хлібобулочні вироби, крупи, цукор і соняшникову олію.

Зазначається, що на вартість харчів також вплине третя хвиля пандемії коронавірусу та якість врожаю.

Що цьому передувало

В Україні злетіли ціни на свинину. У лютому зростання цін становило понад 20%.

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Автор: УНІАН