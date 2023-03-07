Серед переліку незадоволення у тому числі є і неконтрольований імпорт з України.

У Польщі фермери заблокували один із напрямків державного значення. Згідно з інформацією Генеральної дирекції доріг і автострад республіки, причиною мітингу є здешевлення цін на продовольство внаслідок збільшення його імпорту.

Акція стартувала об 11 ранку за місцевим часом у вівторок і триватиме до 18-ї години вечора середи. Дорогу перекрили автомобілями і сільськогосподарською технікою.

Окрім цього біля тамтешньої кільцевої розв’язки буде сцена, з якої виступлять бажаючі сказати своє слово щодо дій польської влади. У тому числі планується і виступ мера Пясок, де відбувається мітинг.

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Однією із причин називають неконтрольований імпорт з України:

"Приплив пшениці, кукурудзи, ріпаку ставить польських фермерів у скрутне становище. Влада про них не дбає. Друге – жахлива якість цього зерна з України", - сказав Пьотр Покривка, один із організаторів мітингу.

Протестувальники стоять на дорозі номер 17 у селі Пяски. Саме у цьому населеному пункті два напрямки з України сходяться в один: один веде через Хелм (з Києва), а другий – через Замосць (з Львова).

Також є причини, котрі не пов’язані з Україною. Зокрема одна з них стосується вимог ініціативи Green Deal, котра стверджує про потребу виключення з виробництва частини ріллі. Окрім цього будуть представлені і інші постулати.

Відзначимо, що Європейська угода (Green Deal) має за ціль за допомогою набору політичних ініціатив Європейської комісії зробити ЄС кліматично нейтральним у 2050-му році. Цілі зменшення впливу на навколишнє середовище поширюється на різні сфери, в тому числі будівництво, біорізноманіття, енергетику, транспорт і продовольство.

Нагадаємо, що 16 лютого відбувся 48-годинний протест польських фермерів неподалік від пункту пропуску Дорогуськ (дорога з Києва на Хелм). Тоді їхні вимоги були ті ж самі, що і сьогодні, однак з більшим акцентом на контроль збіжжя з України.

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