На сьогодні цибуля в Україні пропонується до продажу в середньому у 2,6 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Сьогодні українські виробники цибулі змінили ціни на свою продукцію. Ціна знизилася до 23-26 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що основною причиною такої ситуації стало різке падіння продажів у цьому сегменті. Так, минулого тижня більшість оптових компаній скоротили закупівлі цибулі, вважаючи підвищення відпускних цін у цьому сегменті необґрунтованим.

"Ще однією причиною такого цінового тренду зі зниження ціни стала якість цибулі. Так, через постійні перебої з електроенергією якість продукції почала стрімко погіршуватися. Більшість виробників ухвалили рішення знизити відпускні ціни, щоб швидше продати наявні обсяги ріпчастої цибулі й не витрачатися на подальше зберігання продукції, яке цього сезону обходиться українським фермерам дуже дорого", – йдеться в повідомленні.

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Але, за словами експертів, попри зниження відпускних цін, на сьогодні цибуля в Україні пропонується до продажу в середньому у 2,6 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що відпускні ціни в цьому сегменті можуть стрімко зрости, особливо у весняний період. Свою думку вони аргументують тим, що запаси цибулі в українських господарствах стрімко скорочуються.

Ціни в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку року в Україні почали змінюватися ціни на яблука. Проте радіти ще зарано, експерт прогнозує, що ціни на продукти можуть злетіти. Це пов'язано, зокрема, з блекаутом.

в Україні за період повномасштабної війни вартість борщу зросла на 21,22%. Станом на 13 січня порція борщу на чотирьох осіб коштувала 99,2 грн.

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