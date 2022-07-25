Прорив морської блокади: Україна повертається на світовий ринок продовольства

Реалізація підписаної під егідою ООН у Стамбулі угоди про розблокування трьох морських портів України стане поштовхом у відновленні української економіки і ковтком повітря для вітчизняних аграріїв. УНІАН з’ясовував, за яких умов тепер Україна експортуватиме свою аграрну продукцію та як це вплине на фінанси держави.

Розпочався шостий місяць протистояння України російським кривавим окупантам. Ще в перші дні повномасштабної війни Росія заблокувала українські порти: експорт продукції з нашої країни морем став неможливим. Це нанесло болісний удар по національній економіці та по світовій продовольчій безпеці, оскільки в довоєнний період Україна годувала близько 400 млн людей по всьому світу. А експорт морськими шляхами для нашої країни був основним каналом збуту аграрної продукції.

Альтернативою морським перевезенням стали маршрути залізницею і автотранспортом через західні кордони. Через ці шляхи в шоковий березень Україні вдалось вивезти лише 200 тисяч тонн зернових, а до червня цей показник вдалось збільшити до понад 2 млн тонн. Для порівняння, до війни загальний обсяг українського аграрного експорту складав 5-6 млн тонн на місяць. Тому без відкриття морських шляхів до інших країн залишити продовольчу безпеку світу на належному рівні не було можливості.

Декілька тижнів світова спільнота разом з вітчизняними урядовцями вирішувала питання розблокування українських портів і обговорювала умови, за яких це відбуватиметься. І наприкінці минулого тижня ми всі дізнались про підписання в Стамбулі угоди ООН і Туреччини окремо з Україною та Росією, яка забезпечить вивезення української сільгосппродукції морем.

"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Стамбульська угода

Повна назва Стамбульської "зернової" угоди, яку підписали 22 липня, - "Ініціатива щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Її текст оприлюднив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Від української сторони підписантом угоди з Туреччиною та ООН став міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Від російської - міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Зазначається, що між Україною та країною-агресором Росією ніяких додаткових угод укладено не було.

Метою цієї Ініціативи є сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, продовольства та добрив з українських портів Одеси, Чорноморська та Південного гуманітарними коридорами. Щоб досягти цієї мети, всі сторони надають максимальні гарантії щодо безпечних та надійних умов для всіх суден, що беруть участь у цій угоді.

У Туреччині створять під керівництвом ООН Спільний координаційний центр, який наглядатиме за дотриманням цієї Ініціативи. Також сформують інспекційні групи, які перевірятимуть судна на наявність несанкціонованих вантажів та персоналу на борту.

"У Стамбулі, протягом найближчих двох днів, розроблять внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу", - повідомив у понеділок на брифінгу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, діяльність координаційного центру полягає у нагляді та координації функціонування гуманітарного коридору, але не поширюється на територіальні води України.

"У територіальних водах України виключно українська влада має компетенції адмініструвати та забезпечувати всі процеси", - заявив міністр.

Він прогнозує, що відкриття портів приноситиме Україні додатково щомісяця близько 1 млрд дол США. За оцінками Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може становити 3 млн тонн, тоді як міністр агрополітики Микола Сольський припустив, що він може бути вищим і що до кінця року наша країна має можливості експортувати зерна на 20 млрд дол. США.

Кубраков наголосив, що гарантування безпечного судноплавства у Чорному морі відбулось завдяки звільненню українськими військами острова Зміїний. Процес розмінування моря, за словами міністра інфраструктури, здійснюватиметься виключно у коридорі проходу суднових караванів і всі каравани супроводжуватимуть українські рятувальні судна.

Стамбульська угода діятиме 120 днів з моменту її підписання і може бути подовжена на такий же період за згодою усіх сторін.

Вигода для України і світу

Підписана угода є значним проривом для української економіки, яка вже значно постраждала за п’ять місяців війни.

"Питання розблокування морських портів для нашої економіки - це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20 відсотків більше, ніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни", - наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За офіційними підрахунками, у нас зараз уже в наявності, у місцях зберігання зерна, приблизно на 10 мільярдів доларів. А сезон жнив лише починається.

Як зазначила в коментарі УНІАН аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, відновлення аграрного експорту через порти Одеської області для України означатиме появу додаткових можливостей вивезення як сільськогосподарської продукції минулого року, яка в значних залишках знаходиться у наших аграріїв, так і врожаю нового року, який вже розпочали активно збирати.

"Експортування морем є значно "ширшим" каналом у порівнянні з усіма іншими альтернативними шляхами, які вже встигла напрацювати Україна, а також найбільш дешевим, що дозволить українським сільгоспвиробникам отримати необхідні кошти для здійснення наступної посівної", - підкреслила експерт.

"Відновлення експортних відвантажень через морські порти дозволить підняти рівень цін на внутрішньому ринку, в тому числі за рахунок менших логістичних витрат в порівнянні з альтернативними маршрутами, а також знизити ціни на світовому ринку", - додала Литвин.

За її словами, для світу відновлення масштабного експорту української сільгосппродукції означатиме збільшення пропозиції продовольства на ринку, що дозволяє уникнути подальшого стрімкого зростання цін та виникнення дефіциту.

"Це принесе полегшення країнам, що розвиваються, які перебувають на межі банкрутства і найбільш вразливим верствам населення, які перебувають на межі голоду. І допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство, які й так були на рекордних рівнях ще до війни", - наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Збільшення обсягів експорту

В Міністерстві інфраструктури України повідомили, що вже найближчим часом зможе запрацювати морський торговельний порт "Чорноморськ", а згодом до нього приєднаються порти "Одеса" та "Південний". Загалом протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове проводити експорт із усіх терміналів цих трьох морпортів.

В Адміністрації морських портів України вже оголосили про прийом заявок для формування каравану суден із зерном для подальшого експорту.

Альтернативними шляхами Україна наразі має змогу вивозити близько 2 млн тонн аграрної продукції на місяць, а розблокування морських експортних шляхів зможе підвищити цей показник у декілька разів.

"Справа в тому, що зараз ми експортуємо 1,5-2 млн тонн на місяць, тоді як до 24 лютого продавали 5-6 млн тонн. Щоб переламати ситуацію, ця цифра має вирости хоча б до 6-8 млн тонн. Три порти зможуть забезпечити додатково 3-4,5 млн тонн. Разом з перевезеннями Дунаєм та залізницею, це може "погасити" ситуацію", - сказала УНІАН виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзана Григоренко.

Як зауважила експерт, в цих умовах дуже важливо диверсифіковувати ризики й у жодному разі не відмовлятися від уже напрацьованих маршрутів.

За її словами, щоб вийти на довоєнний рівень експорту, вже зараз потрібно два роки. Лише 2025-го ми зможемо почати нарощувати обсяги, до того часу – лише наздоганяти.

"Тут потрібно взяти до уваги одну важливу річ: наскільки безпечними будуть умови діяльності портів для українських експортерів, транспортування зерна до елеваторів в портах та транспортування зерна морем. Якщо морські перевізники матимуть високий рівень ризику, на швидке та повноцінне відновлення експорту годі сподіватись", - наголосила керівниця Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Марія Богонос.

Вплив на валютний ринок

Відновлення нашою країною масштабного аграрного експорту матиме значний позитивний вплив на національну економічну систему. Зокрема, це призведе до зростання надходження валютної виручки та допоможе частково знизити дефіцит зовнішньої торгівлі, а отже і дисбаланси між попитом та пропозицією валюти на міжбанківському ринку.

"Збільшення експорту зернових матиме вагомий позитивний наслідок – зниження обсягу інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку. Наразі попит на валюту зі сторони імпортерів значно перевищує пропозицію валюти з боку експортерів, останнім часом це перевищення становило до 1 млрд дол щотижня. Тож додаткові валютні надходження від зерна закриють частину надлишкового попиту і НБУ зможе знизити інтервенції. Водночас, відновлення експорту зерна, не матиме помітного впливу на обмінний курс у короткостроковому періоді", - сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU﻿ Віталій Ваврищук.

Економічний експерт Олександр Хмелевський вважає, що угода про розблокування українських морських портів може збільшити експортні надходження в країну на 2,0-2,5 мільярди доларів щомісяця.

"Це дозволить стабілізувати валютні резерви Нацбанку, а при надходженні в достатніх обсягах іноземних кредитів, навіть їх наростити. Це може стабілізувати курс гривні", - додав експерт.

Прорив блокади для трьох українських морських портів - це одна з важливих економічних та політичних перемог для України. Це надасть нашій країні змогу укріплювати відносини з іншими країнами світу, відкриває додатковий важливий канал надходження валюти в країну, що допоможе стабілізувати гривню, та дасть необхідні гроші як селянам так і державному бюджету.

А це в свою чергу принесе свої результати для розвитку подій на військовому фронті і отримання найголовнішої великої Перемоги, яку ми всі з нетерпінням чекаємо.

Альона Кириченко