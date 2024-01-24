За словами міністра, протест аграріїв не спрямований проти України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольский зазначив, що масштабні страйки польських аграріїв, які вони оголосили 24 січня, не є якоюсь унікальною подією, адже схожі акції відбувалися протягом останніх двох тижнів і в інших європейських країнах. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Приклад Румунії. Вони по черзі страйкували на кордонах усіх країн, потім були у нас. Вони мають чотирнадцять вимог, які висунули румунському уряду, жодна з них безпосередньо не пов'язана з Україною. Ці вимоги пов'язані із транспортом, сертифікацією, пересуванням усередині країни, перерозподілом дотацій", – заявив Микола Сольський.

Страйк польських фермерів, за його словами, також має внутрішні причини і не спрямований проти України.

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Планове скорочення європейських дотацій відбувається на тлі падіння цін та посилення конкуренції на світовому ринку. Все це, на думку Миколи Сольського, штовхає фермерів з країн ЄС до протестів і накладає відбиток на європейсько-українські взаємини.

Великий польський страйк

Датою проведення чергової акції польські фермери обрали 24 січня. Демонстрації відбуваються у понад 150 місцях по всій країні.

Ключовою вимогою фермерів є зупинка "безконтрольного імпорту сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів". Ще одна вимога – перегляд спільної європейської політики у сфері сільського господарства.

Схожі протести відбувалися у Польщі торік. Ще у листопаді перевізники почали блокувати прикордонні переходи з Україною. У січні вони досягли угоди з польським урядом та розблокували пункти пропуску.

Незабаром найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною – "Ягодин-Дорогуськ" – відновив роботу.

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