На їхню думку, якщо ситуація з українським імпортом збережеться в нинішньому вигляді, виживання європейських виробників в цілому буде поставлено під загрозу.

Шість європейських сільськогосподарських організацій опублікували спільну декларацію із закликом обмежити імпорт українських продуктів в ЄС, щоб не ставити під загрозу "виживання" європейських виробників, пише Le Figaro.

Як відомо, у травні 2022 року Євросоюз вирішив тимчасово призупинити мита на український імпорт. Однак організації, що представляють європейських фермерів, стурбовані наслідками цих заходів для Європи.

"Ми побоюємося, що, якщо цей механізм збережеться в його нинішньому вигляді, без адаптації, виживання європейських виробників в цілому буде поставлено під загрозу", - попереджають сторони, що підписали документ.

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Вони пропонують використовувати не тільки морський, а й наземні, і річкові коридори, щоб направляти українське зерно в інші країни світу, при цьому на кордоні ввести більш суворий фітосанітарний контроль.

Крім того, пропонується впровадити механізми, які допомагали б визначати місце призначення української продукції і забезпечувати її потрапляння саме туди. У той же час вони пропонують ввести пороги імпорту цієї продукції, засновані на рівні середніх значень 2021-2022 років, так, щоб все, що перевищує ці норми, могло тільки проходити через ЄС перед експортом в треті країни.

Блокування українського кордону з Польщею

Протягом 2023 року польські фермери влаштували кілька гучних акцій протесту проти імпорту дешевої агропродукції з України. Протести проходили як біля українського кордону, так і всередині Польщі.

6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати головні пункти пропуску на кордоні з Україною через конкуренцію з боку українських колег., а згодом до них приєдналися фермери. Свою акцію вони проводили з 23 листопада біля переходу "Медики – Шегині".

6 січня уряд Польщі уклало угоду з фермерами, яка дозволила розблокувати український кордон. Щоб досягти згоди, влада пішла на поступки фермерам.

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