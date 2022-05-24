На знімках видно кораблі "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", вони були пришвартовані поруч з об'єктом, схожим на зерновий силос.

Росія продовжує вивозити з України вкрадене окупантами зерно. На нових супутникових знімках Maxar зафіксовано, як в окупованому Криму завантажують два кораблі.

Про це повідомляє CNN.

На знімках від Maxar Technologies, датованих 19 і 21 травня, видно, як два суховантажі під російським прапором швартуються і завантажуються зерном. Йдеться про кораблі "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка".

Вони були пришвартовані поруч з об'єктами, схожими на зернові силоси. Звідти зерно зсипалося з конвеєра у відкритий трюм.

Відомо, що обидва кораблі вже покинули порт окупованого Криму. Суховантажі, за даними сайту для відстеження суден, отримали різні маршрути. "Матрос Позініч" пливе через Егейське море і нібито прямує в Бейрут, столицю Лівану. А "Матрос Кішка" все ще знаходиться в Чорному морі.

"Важко сказати напевно, чи завантажується судно вкраденим українським зерном, але анексований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих сільським господарством українських областей Херсонської та Запорізької областей, розташованих безпосередньо на північ", - додали в CNN.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня суховантаж "Матрос Позинич", навантажений краденим українським зерном, пройшов протоку Босфор і відправився в напрямку єгипетського порту Олександрія. Росія хотіла продати вантаж Єгипту, проте Україна попередила країну про те, що зерно було вкрадено. В результаті РФ так і не змогла здійснити продаж. Єгипет від зерна відмовився.

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