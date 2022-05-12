З моменту широкомасштабного вторгнення Росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч т зерна.

Ідентифіковано перше торгове російське судно з краденим в Україні зерном у порту Латакія (Сирія).

Супутникові знімки опублікувало видання CNN.

Балкер "Матрос Позинич" - є одним з трьох суден, що займаються торгівлею краденого українського зерна. Ще 27 квітня його помітили в порту окупованого Криму.

Тисячі тон зерна наразі перевозиться окупантами до Криму вантажівками. Кількість експортованого зерна з Севастополя до 100 тисяч т різко збільшилась у березні й квітні.

З Севастополя, згідно з супутниковими знімками, "Матрос Позинич" пройшов протоку Босфор і вирушив у напрямку єгипетського порту Олександрія. За словами українських офіційних осіб, балкер був завантажений майже 30 тисячами т української пшениці.

Однак Київ попередив Єгипет про те, що зерно було вкрадене, і країна від партії відмовилась.

Такий же результат чекав на судно у Бейруті в Лівані. Потім екіпаж "Матроса" відключила трекер, проте дані супутника підтвердили, що росіяни рухалися у сирійський порт Латакія.

За оцінками України, з моменту широкомасштабного вторгнення Росією було вкрадено і вивезено не менш як 400 тисяч т зерна.

Раніше українська розвідка заявляла, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

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