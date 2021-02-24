За експертними оцінками, вартість одного гектара землі в Україні перший час сягатиме 1,5 - 2 тисячі доларів.

Оборот коштів на ринку землі в перший рік після відкриття його в Україні може становити 4-5 мільярдів доларів.

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Про це в ході прес-конференції в УНІАН повідомив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.

"Землею зараз володіють 6-7 мільйонів українців, і це плюс-мінус збігається з кількістю людей, які хочуть купити землю. Експерти сходяться на тому, що в перший рік після відкриття ринку може бути продано близько 10% всіх земель, а в другий рік цифра збільшиться до 15%. Це всього 2-3 мільйони га землі, але в грошах це колосальна сума в 4-5 мільярдів доларів, і, умовно кажучи, це більше, ніж ринок газу", - сказав він.

Мушак додав, що, за різними експертними оцінками, вартість одного гектара землі в Україні у перший час сягатиме 1,5 - 2 тисячі доларів.

Що цьому передувало

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна