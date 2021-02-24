Оборот коштів на ринку землі в перший рік після відкриття його в Україні може становити 4-5 мільярдів доларів.
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Про це в ході прес-конференції в УНІАН повідомив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.
"Землею зараз володіють 6-7 мільйонів українців, і це плюс-мінус збігається з кількістю людей, які хочуть купити землю. Експерти сходяться на тому, що в перший рік після відкриття ринку може бути продано близько 10% всіх земель, а в другий рік цифра збільшиться до 15%. Це всього 2-3 мільйони га землі, але в грошах це колосальна сума в 4-5 мільярдів доларів, і, умовно кажучи, це більше, ніж ринок газу", - сказав він.
Мушак додав, що, за різними експертними оцінками, вартість одного гектара землі в Україні у перший час сягатиме 1,5 - 2 тисячі доларів.
Що цьому передувало
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.
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