У Міністерстві прогнозують, що земельна реформа буде щорічно збільшувати ВВП України на 1%.

Земельна реформа в Україні наближається до свого логічного завершення, і незабаром українці отримають прозорий ринок землі.

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Про це під час наради з приводу стратегії охорони навколишнього середовища та розвитку українського агросектору заявив Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомила прес-служба Офісу президента.

"Історична земельна реформа наближається до логічного завершення. Українці матимуть прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати "світовим продовольчим супермаркетом". Завершення земельної реформи додасть динаміку економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менше ніж на 1%", - наводяться в повідомленні слова Лещенка.

Крім того, він зазначив, що зараз Міністерство найбільше працює над відновленням, модернізацією та будівництвом зрошувальних систем.

Що цьому передувало

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна