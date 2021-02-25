Земельна реформа в Україні наближається до свого логічного завершення, і незабаром українці отримають прозорий ринок землі.
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Про це під час наради з приводу стратегії охорони навколишнього середовища та розвитку українського агросектору заявив Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомила прес-служба Офісу президента.
"Історична земельна реформа наближається до логічного завершення. Українці матимуть прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати "світовим продовольчим супермаркетом". Завершення земельної реформи додасть динаміку економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менше ніж на 1%", - наводяться в повідомленні слова Лещенка.
Крім того, він зазначив, що зараз Міністерство найбільше працює над відновленням, модернізацією та будівництвом зрошувальних систем.
Що цьому передувало
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.
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