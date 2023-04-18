Право власності РФ і підконтрольних їй осіб на національні багатства України становить пряму загрозу національним інтересам.

У парламенті України пропонують заборонити громадянам Росії набувати право власності на землю, ліси, надра та водні об'єкти України.

У ВР зареєстровано проект закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності українського народу" (реєстраційний номер 9218), одним з авторів якого є голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Законопроектом передбачається встановити для держави-агресора та її громадян, юридичних осіб та міжнародних об'єднань, організацій, створених і зареєстрованих відповідно до законодавства Росії, заборону набувати право власності на землю, земельні ділянки, ліси, надра, користуватися водними об'єктами. При цьому передбачається, що такі особи зобов'язані у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом провести відчуження права власності на такі об'єкти.

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У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що передбачені зміни до Земельного кодексу України, відповідно до яких також не допускається продаж земельних ділянок державної або комунальної власності.

Крім того визначається, що будь-яка діяльність держави-агресора і росіян заборонена у виключній (морській) економічній зоні України.

У пояснювальній записці сказано, що Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

За таких обставин право власності РФ і підконтрольних їй осіб на природні ресурси (національні багатства) України становить пряму загрозу національним інтересам.

У записці зазначається, що більшість росіян підтримують війну проти України. Наводяться дані, що станом на кінець лютого 2023 року 77% підтримували "дії російських збройних сил в Україні" (рік тому - 68%), не підтримували – 17% (рік тому - 23%).

Воойна і ринок землі в Україні

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До вторгнення Росії в Україну планувалося, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

За даними платформи "Опендатабот", станом на травень 2022 року понад 160 тис.га землі в Україні перебували в оренді та 32 тис. га - у власності компаній, що мають хоча б одного власника-резидента РФ.

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