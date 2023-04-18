Ліміту на даний момент більше немає.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, найбільша криптобіржа Binance скасувала обмеження на граничну вартість активів на балансі криптогаманців росіян.

Як повідомляє російський РБК, для акаунтів громадян РФ відсутні будь-які обмеження.

Громадяни країни-агресора можуть здійснювати депозити, не турбуючись про ліміт. На рахунки можна вивести понад 10 тисяч євро.

Відео дня

"Ліміту на даний момент більше немає. Обмеження відсутні", - заявили в службі підтримки.

Війна в Україні та криптобіржа Binance

У березні 2022 року біржа Binance припинила підтримку транзакцій з картами Visa і Mastercard, випущеними в Росії.

22 березня 2022 року Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для ряду російських банків і платіжних систем. Всі оголошення були автоматично закриті системою.

У квітні 2022 року Binance не закрила для росіян можливість користуватися біржею, як того вимагав восьмий пакет санкцій Євросоюзу. Біржа лише обмежила граничну вартість активів на балансі криптогаманців росіян. З квітня вона не повинна була перевищувати еквівалент 10 тисяч євро.

9 березня 2023 року криптобіржа закрила для росіян купівлю валюти через P2P. повідомлялося, що при спробі провести транзакцію майданчик пропонує вибрати місцеву валюту для P2P-торгівлі відповідно до правил Binance для країни, зазначеної при верифікації.

Вас також можуть зацікавити новини: