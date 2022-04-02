Відповідна постанова діятиме на період воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування.

Кабінет Міністрів України спростив вимоги до імпорту та переміщення сільськогосподарської продукції рослинного походження.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Для спрощення фітосанітарних заходів при імпорті сільськогосподарської продукції рослинного походження та створення безперебійного постачання такої продукції на період воєнного стану, уряд спростив вимоги до імпорту та переміщення сільськогосподарської продукції рослинного походження, в тому числі насіння, в умовах воєнного стану", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Повідомляється, що уряд ухвалив постанову "Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану", яка діятиме на період воєнного стану і протягом 90 днів з дати його припинення або скасування.

Згідно з документом, відтепер суб'єкт господарювання за його вибором має право звертатися та отримувати документи, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби, а також проводити фітосанітарні експертизи (аналізи) у будь-якій фітосанітарній лабораторії Держпродспоживслужби.

Також спрощується фітосанітарний контроль імпорту товарів, що належать до груп 07-12 згідно з УКТ ЗЕД, шляхом проведення виключно інспектування без відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів). Повноцінний фітосанітарний контроль здійснюється, якщо фітосанітарні сертифікати відсутні або недійсні; вантаж не відповідає інформації, зазначеній у фітосанітарному сертифікаті; під час інспектування виявлено зараження (його ознаки) або пошкодження шкідниками.

Разом з тим, скасовуються вимоги проведення фітосанітарного контролю супровідного дерев'яного пакувального матеріалу (палети, піддони, коробки пакувальні, ящики тощо), в якому імпортуються товари, що не належать до продукції рослинного походження.

Скасовуються обов'язковості переміщення територією України імпортованих об'єктів регулювання, у тому числі насіння, у супроводі карантинного сертифіката.

Карантинний сертифікат видається виключно на вимогу особи.

"Як альтернатива з метою контролю пропонується ведення особами обліку об'єктів регулювання та надання інформації за запитом Держпродспоживслужби (на частіше одного разу на місяць)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийняті зміни сприятимуть спрощенню імпорту сільськогосподарської продукції рослинного походження та дерегуляції переміщення насіння територією України, що матиме позитивний вплив на забезпечення продовольчої безпеки держави.

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