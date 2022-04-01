Це вказує на серйозність російських атак, які впливають на глобальне продовольство.

З початку російського військового вторгнення війська РФ зруйнували не менше шести зерносховищ на сході України.

Такі дані наводить агентство Reuters із посиланням на американських чиновників. Це вказує на серйозність російських атак, які впливають на глобальне продовольство.

"Станом на кінець березня внаслідок цих нападів було пошкоджено щонайменше шість зернових сховищ", - сказав чиновник.

Подібний розвиток подій відбувається через те, що чиновники в усьому світі хвилюються про наслідки для глобального постачання продовольства внаслідок вторгнення в Україну.

"Пошкодження Росією цих зернових силосів є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо впливає на цивільне населення в Україні та загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", – сказав чиновник.

Оскільки країни Африки та Близького Сходу залежать від українського експорту пшениці, знищення цих продовольчих запасів і складських приміщень може призвести до дефіциту та підвищити ціни в і без того вразливих економіках.

Як відомо, російський флот блокує доступ до українських портів, фактично припиняючи експорт зерна, і не дає приблизно 94 кораблям, які перевозять продовольство для світового ринку, досягти Середземного моря.

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