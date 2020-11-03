На думку представників аграрних асоціацій, одним з варіантів розв'язання проблеми є зниження ставки податку на додану вартість для виробників молока і цукру.

Молочна і цукрова галузі в Україні знаходяться в глибокій кризі – виробництво цієї продукції скорочується, через що ціни на ці продукти харчування стрімко йдуть вгору.

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Про це в ході прес-конференції в УНІАН розповів заступник голови громадського об'єднання "Всеукраїнська Аграрна рада" (ВАР) Михайло Соколов.

"Цього року Україна вперше перетворилася на нетто-імпортера молочної продукції - з початку року обсяг імпорту значно перевищує експорт. Така ситуація склалася через скорочення поголів'я корів у промисловому секторі, який забезпечує понад 80% надходжень молока на переробку. Дефіцит молока становить понад 1 мільйона тонн", - сказав експерт.

Як зазначила віце-президент Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк, за дев'ять місяців 2020 року поголів'я корів скоротилося на 6,1% - до 1,75 мільйона голів. Загальний вал молока скоротився на 2% - до 7,3 мільйона тонн, з яких трохи понад 2 мільйони становлять надої на фермах, решта - в господарствах населення. При цьому вона підкреслила, що в реальності цифри статистики набагато нижчі, оскільки точні дані про виробництво молока в господарствах населення відсутні.

"Наступного року можна очікувати подорожчання молочних продуктів на 5,5%. Ці цифри здаються невеликими, але вже зараз витрати на молочні продукти складають 15% від вартості продуктового кошика. Надалі це загрожує зниженням купівельної спроможності українців, збільшенням імпорту дешевих молокопродуктів, а також появою більшої кількості фальсифікату на полицях магазинів", - сказала вона.

Також негативні тенденції спостерігаються в цукровій галузі. Через складні погодні умови знизилася врожайність цукрових буряків, а посуха спровокувала відстрочку початку сезону цукроваріння на 3 тижні, через що виробництво цукру в цьому році скоротиться. Крім того, за даними Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор", споживання цукру на одного українця в рік за двадцять років скоротилося майже на чверть - до 28,5 кілограма у 2019 році з 36,8 кілограма у 2000 році.

"Якщо не вжити жодних кроків, Україна може втратити цілу галузь цукроваріння. Також країні загрожує поглиблення кризи в молочній галузі. Одним з варіантів розв'язання проблеми є зниження ставки податку на додану вартість для вітчизняних виробників до хоча б 14% з 20%", - підкреслив Соколов.

Заступник голови ВАР зазначив, що зниження ставки ПДВ сприятиме збільшенню виробництва молока, що покриє нинішній дефіцит сировини й дозволить знизити ціни на молочні продукти. Також полегшення оподаткування піде на користь виробникам цукру і не дозволить цінам на цю продукцію зростати.

Соколов нагадав, що у вересні поточного року Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, що встановлює знижену 14-відсоткову ставку ПДВ на операції з деякими видами сільгосппродукції, в тому числі велику рогату худобу і цукровий буряк.

Що цьому передувало

За підсумками 2019 року виробництво молока скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності України впало нижче 10 мільйонів тонн - до 9,68 мільйона тонн.

Згідно з прогнозом Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", виробництво молока в Україні до 2030 року може скоротитися до 8,8 мільйона тонн.

Виробництво цукру в Україні в сезоні 2019-2020 років (вересень 2019 - серпень 2020) становило 1,48 мільйона тонн, що на 19% менше в порівнянні з попереднім сезоном.

У поточному сезоні експерти прогнозують скорочення виробництва цукру ще на 20%, а подорожчання цього продукту вважають невідворотним.

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Автор: Ганна Нагорна