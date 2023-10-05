З країнами погоджено відповідні форми сертифіката.

В жовтні досягнуто домовленості щодо експорту нових видів продукції українського виробництва в Азербайджанську Республіку та в Республіку Північна Македонія.

Як повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, українські виробники зможуть постачати до Азербайджану композитні продукти з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною, до Північної Македонії – перероблені корми для домашніх тварин, крім консервованих кормів для домашніх тварин.

Зазначається, що з країнами погоджено відповідні форми сертифіката, їх опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" ‒ "Ветеринарія та безпечність" ‒ "Сертифікати на експорт з України".

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У відомстві підкреслили, що видача сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин, крім консервованих кормів, призначених для відправлення до або для транзиту через Республіку Північна Македонія може здійснюватися лише за умови наявності виробника у переліку потужностей, акредитованих для експорту м’ясних напівфабрикатів до ЄС.

Експорт української продукції

У 2022 році Україна розширила міжнародні ринки збуту, погодивши з іноземними партнерами 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт продукції тваринного походження до 12 країн світу.

В червні цього року Україна відкрила ринок Канади для збуту молока та молочних продуктів вітчизняного виробництва.

Станом на початок літа для українських виробників молока і молокопродуктів були відкриті ринки 31 країни.

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