Розроблений план передбачає транспортування продукції потягом через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.

Греція готова надати альтернативний маршрут експорту для української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс.

Як пише Kathimerini, цей план уряд Греції уже обговорив зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком. Зазначається, що розроблений план передбачає транспортування продукції потягом через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.

Разом з тим хоча два грецькі порти можуть прийняти кораблі, необхідні для транспортування зерна, існують обмеження пропускної здатності залізничної мережі в північній Греції. Проте реалізація плану також може стати стимулом для прискорення необхідної модернізації залізниці, як-от лінії від Александруполі до Орменіо, останньої станції перед Болгарією, а також дуже близько до кордону з Туреччиною.

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Альтернативні шляхи для українського агроекспорту

3 жовтня стало відомо, що українське зерно піде через порти в Балтиці, оскільки Литва відкрила коридор. З балтійських портів зерно відправлятимуть в Африку та інші регіони світу.

Наприкінці липня повідомлялось, що Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна.

3 жовтня 2023 року в Мінагро розповіли, скільки зерна Україна експортувала Чорним морем. У вересні вдалось вивезти чим маршрутом лише 50 тисяч тонн проти 292 тисяч тонн у липні та 2 мільйонів тонн у червні, коли зерновий коридор ще діяв.

Станом на 2 жовтня 2023 року тимчасовому коридору довіряли, оскільки цим маршрутом почали заходити в 10 разів більші кораблі.

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