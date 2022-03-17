На дві третини фермери Одеської області забезпечені насінням та добривами. Мають засоби захисту рослин, але трохи важче з пальним.

Аграрії південної частини України приступили до весняно-польових робіт. Через війну і морози старт посівної затримали на тиждень, але вже зараз в поля виїхали перші трактори.

У перші теплі дні після березневих морозів аграрії Одеської області починають посівну кампанію. З усіх запланованих площ зараз засіяли тільки 3%, повідомляє ТСН.

"У разі якщо не буде активних бойових дій і буде можливість доступу до полів, наші фахівці будуть працювати, буде і техніка і трактористи, будемо вкладати максимум зусиль для того, щоб урожай був", — заявив глава місцевого Союзу аграріїв Денис Ткаченко.

"Постараємося, будемо виходити з будь-якого стану, тому що війна війною, а обід за розкладом",- сказав головний агроном агропідприємства Ігор Шумейко.

Велику відповідальність перед усією країною відчуває кожен, хто зараз вкладається в майбутній хліб. "Ми готові працювати, щоб війна закінчилася, хліб, щоб був", — сказав зі сльозами місцевий тракторист.

На дві третини селяни Одеської області забезпечені насінням та добривами. Мають засоби захисту рослин і трохи важче з пальним. Але логістичні питання вирішують. Сподіваються, що держава допоможе в біді. З пільговими кредитами, кадровим резервом.

"Оскільки сьогодні йде мобілізація, але для того щоб ми могли забезпечити наших агровиробників робочою силою, впроваджено бронювання", — повідомив директор департаменту аграрної політики Одеської облдержадміністрації Алла Стоянова.

В області рекордних врожаїв не обіцяють, але роблять все можливе, аби забезпечити країну хлібом, крупою, бобовими.