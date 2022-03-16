Зараз складається мапа мінувань загарбниками українських територій.

У деяких регіонах України є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських земель.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Насправді, на жаль, є величезна загроза також і в низці регіонів сільському господарству, тому що мінуються не тільки промислові об’єкти, не тільки інфраструктурні об’єкти, не тільки міста, але, на жаль, сільськогосподарські угіддя", - наголосив Денисенко.

Він зазначив, що активна фаза з розмінування буде справді тривати щонайменше кілька років, а зараз складається мапа мінувань російськими загарбниками українських територій.

"Безумовно, такі карти ми зараз складаємо, така інформація нами збирається повністю по всіх регіонах. Перш за все там, де є зараз російські війська, причому навіть зараз збирається. І там, де вони були, а потім ми їх відкинули", - зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Раніше УНІАН писав, як українські селяни проводять посівну в умовах війни.

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