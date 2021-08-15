Ринок сільськогосподарських земель в Україні офіційно стартував 1 липня.

В Україні з початку роботи ринку землі, з 1 липня, кількість зареєстрованих угод купівлі-продажу перевищила 6,5 тисячі.

Про це повідомляє в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів. Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисяч. Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і все більша кількість укладених угод є свідченням, що ринок є дієвим, прозорим та працює на користь українських громадян", – зазначив він.

Ринок землі в Україні

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

Читайте такожХто і як може придбати землю в Україні: міністр агрополітики розкрив деталі (відео)

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Лідія Селезньова