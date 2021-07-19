З початку роботи ринку землі в Україні, з 1 липня, продано більше тисячі земельних ділянок, а найпопулярнішими виявилися землі центральних областей.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
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Станом на сьогодні зареєстровано 1107 земельних угод на ділянки загальною площею 1530 га.
Найпопулярнішими на ринку землі виявилися землі Полтавської області - по них укладено 166 угод, а загальна площа проданих ділянок склала 351,3 га.
Далі по площі проданих ділянок йде Харківська область (62 угоди на 237,2 гектарів) і Вінницька область (117 угод на 132,8 гектара).
У Київській області договори купівлі-продажу укладені на 168 ділянок загальною площею 106,8 га, а в місті Києві продано 23 ділянки площею 1,4 га.
Ринок землі в Україні: що необхідно знати
- 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
- Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
- Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.
- 2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.
- За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.
- 16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.
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