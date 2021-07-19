За майже три тижні роботи ринку землі в Україні укладено понад тисячу угод купівлі-продажу ділянок.

З початку роботи ринку землі в Україні, з 1 липня, продано більше тисячі земельних ділянок, а найпопулярнішими виявилися землі центральних областей.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Станом на сьогодні зареєстровано 1107 земельних угод на ділянки загальною площею 1530 га.

Найпопулярнішими на ринку землі виявилися землі Полтавської області - по них укладено 166 угод, а загальна площа проданих ділянок склала 351,3 га.

Далі по площі проданих ділянок йде Харківська область (62 угоди на 237,2 гектарів) і Вінницька область (117 угод на 132,8 гектара).

У Київській області договори купівлі-продажу укладені на 168 ділянок загальною площею 106,8 га, а в місті Києві продано 23 ділянки площею 1,4 га.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.

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Автор: Ганна Нагорна