В Україні цибуля дорожчає і не планує дешевшати: скільки вже коштує кілограм

Зазначається, що ціни на овоч у середньому на 16% дорожчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Цибуля в Україні цього тижня неабияк подорожчала. Українські фермери підвищують відпускні ціни, бо пропозиція скоротилася, а от попит залишається на високому рівні

Аналітики EastFruit зазначили, ціни на цибулю перебувають у межах 10-15 грн/кг ($0,24-0,36/кг) залежно від якості та обсягів партій. Зазначається, що ціни на овоч у середньому на 16% дорожчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому якісної цибулі на ринку небагато, тому що багато фермерів притримують овоч, щоб продати його пізніше. Крім того, цього сезону багато некондиційної продукції через посуху цього літа, а під час збирання врожаю пішли дощі.

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Повідомляється, що ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 33% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому багато фермерів мають намір і далі підвищувати ціни на якісну продукцію за поточних темпів збуту.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan ціни на цибулю стартують від 22,50 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч можна купити за 15,95 грн/кг.

У Сільпо ж найдешевша цибуля коштує 17,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку України прискорилася, порівняно із серпнем, до 1,5% - з початку року - до 6,5%, заявляють експерти. У звіті Держстату зазначено, що зростання цін у вересні було найбільшим з початку року.

Порівняно з вереснем 2023 року, інфляція зросла до 8,6%. Найбільше зростання цін спостерігається на хліб, макаронні вироби, молоко, сир, олію, фрукти і, особливо, на овочі.

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