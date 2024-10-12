Інфляція у вересні прискорилася - це вплинуло на ціни на споживчому ринку.

Інфляція на споживчому ринку України прискорилася, порівняно із серпнем, до 1,5% - з початку року - до 6,5 відсотків, заявляють експерти. У звіті Державної служби статистики України йдеться про те, що зростання цін у вересні було найбільшим із початку 2024 року.

У документі повідомляється, що, порівняно з вереснем 2023 року, інфляція зросла до 8,6%. Найбільше зростання цін спостерігається на хліб, макаронні вироби, молоко, сир, олію, фрукти і, особливо, на овочі - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На споживчому рівні, з серпня, найбільше зросли ціни на яйця (на 12,1%). Мінімальні зміни торкнулися м'яса і м'ясопродуктів, рису, продуктів переробки зернових, соняшникової олії тощо.

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У звіті також зазначено, що є і продукти в списку, на які навпаки знизилася ціна. Це стосується вартості цукру і фруктів - -1,8% і -0,2 відсотка, відповідно. Держстат повідомляє, що зросла ціна на алкогольні та тютюнові вироби (на 1,4%), що безпосередньо пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів (на 2,6 відсотка).

Інші новини про ціни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні значно зростуть ціни на косметику. Усе через те, що косметичні бізнеси України повинні дотримуватися нових правил виробництва з серпня 2024 року.

Крім того, ціни на цибулю в Україні пішли вниз з тієї причини, що на ринку з'явилося дедалі більше овоча середньої та низької якості. Влітку, як повідомляється, були погані погодні умови.

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