В Україні стрімко ростуть ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм

Зазначається, що ціни на цибулю в Україні вже перевищують минулорічні показники в середньому на 16%.

Українські фермери отримали можливість підвищити ціни на ріпчасту цибулю. Причиною подорожчання стало збільшення попиту за обмеженої пропозиції якісного продукту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що якісну цибулю пропонують до продажу за ціною 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Наразі ціни на цибулю в Україні вже перевищують минулорічні показники в середньому на 16%. При цьому аналітики вважають, що ситуація штучно створена, тому що господарства просто відмовляються від продавати цибулю за поточними цінами, створюючи дефіцит.

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На думку експертів, якщо дана тенденція на ринку зміцниться, то імпорт цибулі в Україну в поточному сезоні може розпочатися раніше традиційних термінів.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan овоч віддають по 15,90 грн/кг.

При цьому в АТБ її можна купити за 15,89 грн/кг.

У Сільпо ціни на цибулю стартують від 18 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні стабілізувалися ціни на овочі борщового набору. Зупинити подорожчання картоплі вдалося завдяки імпорту.

Крім того, після нетривалого зниження цін тижнем раніше, знову подорожчали тепличні огірки.

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