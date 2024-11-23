Огірки в Україні знову дорожчають: скільки вже коштує кілограм

Зазначається, що українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 33% дорожче, ніж минулого року.

Після зниження цін тижнем раніше, в Україні знову подорожчали тепличні огірки. Підвищення цін пов'язане зі скороченням пропозиції імпортних овочів.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні надходять у продаж за оптовими цінами в діапазоні 90-120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії.

Зазначається, що пропозиція імпортних овочів наразі скоротилася і не може повністю покрити попит з боку покупців.

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Варто зазначити, що наразі українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 33% дорожче, ніж роком раніше. При цьому очікується, що зростання цін на цей овоч може зберегтися найближчим часом, тому що ситуацію можуть змінити лише нові великі поставки імпортних огірків.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Наразі в роздрібних мережах огірки продають дорожче 100 гривень за кілограм.

Так, в Auchan овоч можна купити за 114,90 грн/кг.

У Сільпо ціни на нього стартують від 119,90 грн/кг.

А в АТБ огірки можна купити по 104,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні минулого тижня змінилися різноспрямовано. Збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення.

При цьому почали знижуватися ціни на моркву. Головна причина - сезонне збільшення пропозиції на тлі стриманого попиту на овоч.

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