В Україні дорожчає білокачанна капуста: скільки зараз коштує кілограм

Ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 2,7 раза вища, ніж рік тому.

Цього тижня ціни в Україні на капусту почали підвищуватися. Основною причиною подорожчання стало помітне підвищення попиту, але лише на продукцію високої якості.

Аналітики проєкту EastFruit зазначила, що в умовах, що склалися, постачальники якісної капусти отримали можливість підвищити відпускні ціни. Так, сьогодні овоч готові відвантажувати в діапазоні 20-27 грн/кг ($0,48-0,65/кг), залежно від якості та обсягу партії, що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше.

При цьому пропозиція білоголової капусти на ринку доволі обмежена, бо багато фермерів не поспішають із продажами, очікуючи на підвищення цін на цю продукцію найближчими тижнями.

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Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціна на білоголову капусту в Україні вже в середньому в 2,7 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. Більшість учасників ринку прогнозують подальше зростання цін.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити за 30,50 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту продають по 31,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 35,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За підсумками сезону 2024 року Україна зіткнулася з дефіцитом картоплі через поганий урожай, що призвело до зростання цін на овоч. У результаті сильно зріс імпорт.

Старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духніцький вважає, що пропозицію за більшістю позицій у плодоовочевому сегменті у 2025 році на українському ринку формуватиметься власним виробництвом.

Крім того, в Україні почали дорожчати тепличні помідори через зниження пропозиції місцевого овоча.

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